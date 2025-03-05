Трамп заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам

Дональд Трамп в ходе выступления перед Конгрессом сегодня заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского касательно готовности к переговорам. Готова к ним и Россия, передает NUR.KZ.

Свою речь касательно ситуации с Россией и Украиной Дональд Трамп начал с уже не раз ранее сказанных фактов о том, что каждую неделю в войне погибает около 2 тысяч молодых украинцев и русских. И несмотря на то, что американцев там нет, Трамп все же желает, чтобы "кровопролитие скорее закончилось".

"Но Европа продолжает закупать газ и нефть у России. И причем они ( Европа - прим. ред.) тратятся больше на это, чем на помощь Украине. А мы потратили 350 млрд долларов (на помощь Украине - прим. ред.). Вы только подумайте: 350 - мы, а они - 100. При этом нас отделяет целый континент и Тихий океан. Администрация Байдена потратила миллиарды долларов впустую на это. Но почему Европа платит меньше, чем мы?

Я также получил письмо от Зеленского. В этом письме было сказано, что Украина готова сесть за стол переговоров и никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Что они очень ценят то, что Америка сделала для Украины. Они готовы подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Мы также провели ряд дискуссий с Россией, и я также получил сигналы от России, что они хотят мира. Разве это не было бы прекрасно?" - заявил Дональд Трамп.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ писали, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.

А два дня назад Трамп вновь раскритиковал Зеленского, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. Глава США заявил, что Зеленский "не хочет мира, пока он пользуется поддержкой Америки".

Между тем европейские политики высокого ранга пока неохотно комментируют решение Трампа приостановить военную помощь Украине. Из лидеров стран однозначно высказались пока только премьер-министры Польши и Чехии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль между тем утверждает, что помощь от США продолжается.

Позже Зеленский, после перепалки с Трампом, опубликовал в соцсети Х пост, где заявил, что Украина готова к сделке по редкоземельным металлам.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине.

После этого Зеленский отреагировал на приостановку военной помощи США, заявив, что в Украине не одну неделю получали различные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи.