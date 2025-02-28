"Вы играете с Третьей мировой войной": Трамп — Зеленскому

На пресс-конференции в Белом доме перед переговорами Трампа и Зеленского между двумя лидерами возникла перепалка, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет агентство, встреча Трампа с Зеленским быстро переросла в напряженный обмен мнениями, в ходе которого украинский лидер выразил сомнение, что усилия США по посредничеству в соглашении с Россией приведут к прочному миру.

"Усилия Зеленского вызвали гневную реакцию Трампа и вице-президента США Вэнса , которые заявили, что его критика, высказанная в Овальном кабинете, была неуважительной и что его абсолютистский взгляд на Москву препятствует переговорам, которые могли бы положить конец кровавой трехлетней войне", - говорится в материале агентства.

Трамп заявил Зеленскому, что им "будет очень трудно вести дела подобным образом". Американский лидер также заявил, что не уверен, что Зеленский сможет заключить сделку.

"Вы должны быть более благодарными, потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт.

Вы играете с Третьей мировой войной, и то, что вы делаете, крайне неуважительно по отношению к стране", — добавил Трамп.

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