Bloomberg: Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал указ приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после ссоры с Зеленским, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как пишет агентство, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США, пожелавшего остаться анонимным, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, "пока Трамп не определит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру".

По словам чиновника, все военное оборудование США, которое еще не было отправлено Украине, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и ​​кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше, будет возвращено США.

"Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету поставить все на паузу", - пишет издание, ссылаясь на источник.

В материале отмечается, что у Европы недостаточно видов оружия для предоставления Украине. Европейские чиновники считают, что предоставленного Европой оружия хватит лишь до лета.

Пока не ясно, в какой степени указ Трампа повлияет на объем помощи.