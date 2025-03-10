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Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии: с чем едут стороны

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Украинский флаг на фоне здания Сената США
Украинский флаг на фоне здания Сената США. Иллюстративное фото: Mandel Ngan / AFP / Getty Images

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии пройдут переговоры между представителями Украины и США. Это будет первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Что будет обсуждаться на этих переговорах и какого итога ждут их участники?

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник посетит Саудовскую Аравию и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, а на следующий день его команда проведет переговоры с американской делегацией.

Зеленский отметил, что надеется на результаты переговоров «как в плане приближения мира, так и в плане дальнейшей поддержки» со стороны Вашингтона.

В состав украинской делегации, как рассказал Зеленский, войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский в переговорах участвовать не будет.

С американской стороны, по данным агентства Reuters, участвовать будут те же люди, что в феврале встречались в Эр-Рияде с представителями России — госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В Госдепартаменте уже подтвердили, что Рубио 10-12 марта отправится в Джидду "для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента по прекращению российско-украинской войны".

С чем едут делегации

"С нашей стороны будет четкая настройка на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное — двигаться быстро и результативно", — заявил Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье.

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на прошлой неделе говорил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут обсуждаться основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие с Россией.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, США в ходе переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии планируют выяснить, готов ли Киев пойти на уступки России для прекращения войны.

Американская делегация также будет "следить за признаками того, что украинцы серьезно настроены на улучшение отношений" с администрацией Дональда Трампа после размолвки в Белом доме, сказал один из собеседников агентства.

"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромисс"", — сказал Reuters один из американских чиновников.

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире, — заявил другой источник. — Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит".

Газета Financial Times в свою очередь пишет, что Украина на переговорах с США может предложить частичное прекращение огня с Россией. Оно, по словам источников издания, будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Украина рассчитывает, что ход переговоров побудит Вашингтон отменить свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений, пишет издание.

По мнению двух европейских чиновников, украинская сторона рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня "как услугу за услугу" в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи.

А что Россия?

Нового раунда переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, утверждают в Москве.

Никакой информации по этому поводу от американской стороны не поступало, заявила ТАСС официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также в ходе брифинга с журналистами в понедельник заявил, что таких планов нет.

При этом телеканал CNN со ссылкой на свои источники утверждает, что представители администрации Дональда Трампа на этой неделе проведут встречи не только с украинскими, но и с российскими чиновниками. Кто именно будет участвовать в переговорах, канал не уточняет.

Сам Трамп ранее заявил, что в Саудовской Аравии пройдут "различные переговоры" и что по их итогам он рассчитывает на "большой прогресс" в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Первый раунд российско-американских переговоров в Саудовской Аравии состоялся 18 февраля. Тогда российскую сторону представляли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию входили Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Уиткофф.

Зеленский тогда заявлял, что Украина не примет никаких соглашений, принятых без участия Киева.

Между прекращением огня и мирным соглашением большая пропасть — корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер:

На этой неделе многое зависит от перспективы заключения «рамочного» соглашения о прекращении огня на переговорах между высокопоставленными представителями США и Украины.

Это относительно легкая часть.

Президенту Зеленскому пришлось отказаться от своего недавнего заявления о том, что до окончания войны еще далеко, после того, как это привело в ярость президента Трампа.

Вместо этого он делает все, что в его силах, заявляя о желании мира, поскольку Украина отчаянно нуждается в восстановлении военной и разведывательной помощи от Вашингтона. По его мнению, это имеет решающее значение для предотвращения дальнейших наступательных действий России.

Но затем начинается сложная часть.

Россия и Украина все еще очень далеки друг от друга в вопросе о том, на что они согласны в рамках окончательного мирного соглашения.

Москва, насколько нам известно, существенно не смягчала свои первоначальные требования с начала полномасштабной войны.

Она ожидает, что Киев навсегда откажется от всех четырех областей, которые Россия оккупировала, включая территории, находящиеся сейчас в руках Украины.

Она ожидает постоянного вето на вступление Украины в НАТО или ЕС и хочет, чтобы в Киеве было сговорчивое, пророссийское правительство.

Другими словами, Москва ожидает капитуляции.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226860-peregovory-ssha-i-ukrainy-v-saudovskoy-aravii-s-chem-edut-storony/

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