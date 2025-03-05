СМИ: США прекратили обмен разведданными с Украиной

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф подтвердил, что Штаты перестали предоставлять разведданные Украине, но делятся информацией со своими союзниками.

В западных СМИ появилась информация, что США прекратили обмен разведданными с Украиной. Об этом, в частности, написала в соцсети Х корреспондент Bloomberg Аннмари Хордерн.

"По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, США прекратили обмен разведданными с Киевом, что может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские силы", - написала журналистка.

Журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич в соцсети X написала, что глава ЦРУ подтвердил ей эту информацию.

"Только что спросила директора ЦРУ Рэтклиффа об этом. Он молчаливо подтвердил, имея в виду "паузу на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира во всем мире", - написала Хайнрич.

Официальных комментариев о прекращении обмена разведданными между Украиной и США ни одна сторона не давала.

Между тем британская газета Daily Mail пишет, что США запретили Великобритании делиться данными американской разведки с Украиной.

По данным издания, что с начала войны разведданными с Украиной делились не только США и Европа, но и Австралия и Новая Зеландия. Однако теперь, по информации газеты, США теперь сняли этот высший уровень допуска к информации до дальнейшего сообщения, что, вероятно, повлияет на способность Украины защищаться от продолжающегося российского наступления.