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СМИ заговорили об "отстранении" спецпосланника Трампа по Украине от переговоров

Опубликовано:

Кит Келлог
Кит Келлог. Фото: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

Спецпосланника Трампа Кита Келлога могли отстранить от переговоров по урегулированию на Украине - такую информацию опубликовало издание Politico.

По информации издания, некоторые инсайдеры администрации говорят, что Келлог оказался в стороне от переговоров с украинцами и россиянами, в то время как другие, включая госсекретаря Рубио, советника по национальной безопасности Уолтца и посланника по Ближнему Востоку Уиткоффа, заняли центральное место в переговорах.

В качестве примера эксперты привели вчерашние переговоры в Джидде, где отсутствовал Келлог.

Тем не менее представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог остается частью команды. Он также добавил, что особую ценность спецпосланник представляет в переговорах с европейскими странами.

"Выполнение четких указаний президента о прекращении войны - единственная забота генерала Келлога", - добавила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли по этому поводу.

Также издание пишет, что на прошлой неделе в совете по международным отношениям Келлог сказал, что он и команда Уиткоффа тесно сотрудничают.

Напомним, вчера в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

Об итогах переговоров высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова к миру.

А президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, анонсировал переговоры США и России и свой разговор с Путиным.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227325-smi-zagovorili-ob-otstranenii-specposlannika-trampa-po-ukraine-ot-peregovorov/