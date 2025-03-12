СМИ заговорили об "отстранении" спецпосланника Трампа по Украине от переговоров
Опубликовано:
Спецпосланника Трампа Кита Келлога могли отстранить от переговоров по урегулированию на Украине - такую информацию опубликовало издание Politico.
По информации издания, некоторые инсайдеры администрации говорят, что Келлог оказался в стороне от переговоров с украинцами и россиянами, в то время как другие, включая госсекретаря Рубио, советника по национальной безопасности Уолтца и посланника по Ближнему Востоку Уиткоффа, заняли центральное место в переговорах.
В качестве примера эксперты привели вчерашние переговоры в Джидде, где отсутствовал Келлог.
Тем не менее представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог остается частью команды. Он также добавил, что особую ценность спецпосланник представляет в переговорах с европейскими странами.
"Выполнение четких указаний президента о прекращении войны - единственная забота генерала Келлога", - добавила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли по этому поводу.
Также издание пишет, что на прошлой неделе в совете по международным отношениям Келлог сказал, что он и команда Уиткоффа тесно сотрудничают.
Напомним, вчера в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.
Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.
Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.
Об итогах переговоров высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова к миру.
А президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, анонсировал переговоры США и России и свой разговор с Путиным.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227325-smi-zagovorili-ob-otstranenii-specposlannika-trampa-po-ukraine-ot-peregovorov/