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"Он проявил неуважение": Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию с Зеленским после их перепалки

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию с Зеленским после их перепалки перед журналистами. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали многое, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением.

Удивительно, что выходит из-за эмоций, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет привлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах.

Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", - написал глава США.

CNN сообщает, что пресс-конференция, которая должна была состояться после переговоров президентов, отменена. Украинская делегация досрочно покидает Белый дом.

Журналист телеканала Fox News в соцсети Х сообщила, что подписание сделки по недрам также отменяется.

"Белый дом подтверждает отмену пресс-конференции. Подписание сделки отменяется. Внедорожник Зеленского ждет у двери Западного крыла — сам он пока не появился", - сообщила журналист.

В пятницу, 28 февраля, глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Трамп встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский президент "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка. О чем именно спорили главы государств, можно прочитать здесь.

Добавим, что во время перепалки Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224634-tramp-otmenil-peregovory-s-zelenskim-posle-ih-ssory-na-press-konferencii/