Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

США возобновили военную помощь Украине

Опубликовано:

ВСУ Украины
ВСУ Украины. Фото: htt.me/V_Zelenskiy_official

США после переговоров с Украиной в Саудовской Аравии возобновили военную помощь украинской армии, передает NUR.KZ со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Украины Павла Палисы.

Соответствующее заявление Палиса сделал на своей Facebook-странице.

"Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!" - написал Палиса, добавив, что помощь украинской армии со стороны США возобновлена.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской сторон, во время которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня на фронте, если РФ сделает то же самое.

США приветствовали это решение и объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными. Теперь Белый дом ждет, что Москва также согласится временно прекратить огонь.

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227205-ssha-vozobnovili-voennuyu-pomoshch-ukraine/