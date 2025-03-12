США возобновили военную помощь Украине

США после переговоров с Украиной в Саудовской Аравии возобновили военную помощь украинской армии, передает NUR.KZ со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Украины Павла Палисы.

Соответствующее заявление Палиса сделал на своей Facebook-странице.

"Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!" - написал Палиса, добавив, что помощь украинской армии со стороны США возобновлена.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской сторон, во время которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня на фронте, если РФ сделает то же самое.

США приветствовали это решение и объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными. Теперь Белый дом ждет, что Москва также согласится временно прекратить огонь.