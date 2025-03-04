"Прискорбно, что так получилось": Зеленский высказался о перепалке с Трампом

Владимир Зеленский в соцсети Х прокомментировал перепалку с главой США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает NUR.KZ.

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Президент Украины начал свой пост с того, что вновь подтвердил приверженность Украины миру, и отметил, что "никто не хочет мира сильнее, чем украинцы".

"Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы положить конец войне, и первыми этапами могли бы стать освобождение заключенных и перемирие в небе — запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы на энергетических объектах и ​​другой гражданской инфраструктуре — и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и работать с США, чтобы согласовать прочную окончательную сделку", - написал президент Украины.

Он добавил, что Украина ценит все усилия и помощь США в том, чтобы она могла сохранить суверенитет и независимость.

"И мы помним момент, когда все изменилось, когда президент Трамп предоставил Украине Javelins. Мы благодарны за это.

Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как предполагалось. Прискорбно, что так получилось. Пришло время все исправить", - написал Зеленский.

Он отметил, что украинская стороны надеется на конструктивное сотрудничество и общение.

"Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и прочным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет эффективно работать", - написал глава Украины.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ пишут, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.