"Никто не хочет бесконечной войны": Зеленский отреагировал на приостановку военной помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию о судьбе военной помощи для Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

"Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что в Украине не одну неделю получали различные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи.

"Была остановка гуманитарной помощи - энергетической. Также была уже и остановка военной помощи - в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы - успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации.

Сейчас не 22-й год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", - подчеркнул Зеленский.

Украина, как отметил Владимир Зеленский, всегда будет благодарна Америке за всю ту поддержку, которая предоставлялась и предоставляется, и которая работает на сохранение на сегодня уже довольно хрупких основ безопасности в Европе.

"Это же не просто о нашей стране. Это обо всех в Европе. Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерских отношений. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть.

Но надо находить силу идти дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров, и вместе делать все, чтобы приблизить мир. И я благодарю всех, кто Украину в этом поддерживает", - заявил Владимир Зеленский.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после ссоры с Зеленским.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ пишут, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.

А накануне Трамп вновь раскритиковал Зеленского, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. Глава США заявил, что Зеленский "не хочет мира, пока он пользуется поддержкой Америки".

Между тем европейские политики высокого ранга пока неохотно комментируют решение Трампа приостановить военную помощь Украине. Из лидеров стран однозначно высказались пока только премьер-министры Польши и Чехии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль между тем утверждает, что помощь от США продолжается.

Позже Зеленский, после перепалки с Трампом, опубликовал в соцсети Х пост и заявил, что Украина готова к сделке по редкоземельным металлам.