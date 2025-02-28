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"Вы не имеете права нам диктовать": между Трампом, Зеленским и Вэнсом произошла перепалка (видео)

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Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

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Зеленский и Трамп перед переговорами выступили перед прессой и ответили на вопросы журналистов.

Украинский президент заявил о невозможности договориться с Путиным.

"Людей убивали на линии соприкосновения. Его никто не остановил. Мы имели с ним разговоры, много разговоров. Я подписал соглашение о прекращении огня, меня все уверяли, что никто дальше не пойдет... Какая здесь дипломатия может помочь? О чем идет речь?" - спросил он.

Ди Вэнс начал говорить, что Украина сейчас имеет недостаток мужчин на фронте, Зеленский в ответ сказал, что тот даже не был в Украине.

После этого президент Украины сказал, что во время войны все страны имеют проблемы, даже Соединенные Штаты Америки почувствовали бы их в такой ситуации. Тогда в спор вмешался Трамп и сказал, что Зеленский "не может этого знать":

"Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо нам навязывать свою позицию. Вы не имеете права нам диктовать", - заявил Трамп.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть благодарным Штатам, поскольку он "не имеет нужных карт на руках" и не может говорить Вашингтону "хочу то - хочу се". В ответ украинский президент сказал, что приехал в США "не в карты играть".

Далее, как пишет "Страна.ua", Трамп заявил, что мир на грани Третьей мировой войны.

"Вы с этим не можете играться. Вы проявляете неуважение к нашей стране. Вы не можете нам указывать, что нам делать. Мы дали вам 350 млрд долларов - оружием, оборудованием. Если бы у вас не было нашего оружия и нашей техники, эта война закончилась бы через две недели", - заявил глава США.

После этого, как пишет издание, в основном говорил Трамп. Он снова повторил, что ход событий на войне идет не в пользу Украины, а потому Зеленскому нужно не сопротивляться прекращению огня, а, наоборот, радоваться, что США помогает остановить огонь.

"Или мы подписываем соглашение, или мы уходим", - заявил в конце глава США.

Корреспонденты издания считают, что если Зеленский не захочет подписать соглашение о прекращении огня, то США прекратят всякую поддержку Киева.

Далее Зеленский и Трамп продолжили свое общение уже без прессы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224626-vy-dolzhny-byt-blagodarny-mezhdu-trampom-zelenskim-i-vensom-proizoshla-perepalka/