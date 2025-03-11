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"Мы готовы": Зеленский прокомментировал информацию о 30-дневном прекращении огня

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина приняла предложение США о полном прекращении огня на месячный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал украинского президента.

"Нашим предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе - ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море… Сегодня в разговоре было предложение с американской стороны сделать первый шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.

Украина приняла это предложение. Мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся - в тот момент тишина заработает.

Важным элементом разговора сегодня является готовность США восстановить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными. Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать ее должны показать в России. Настало время для полной правды. Я благодарю всех, кто помогает Украине", - заявил в своем видеообращении Владимир Зеленский.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны состоятся переговоры между США и Украиной.

До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.

Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.

Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Сегодня в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Позже было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227188-my-gotovy-sdelat-takoy-shag-zelenskiy-prokommentiroval-informaciyu-o-30-dnevnom-prekrashchenii-ognya/