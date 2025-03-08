Экс-президента Южной Кореи выпустили из-под стражи

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель был освобожден из-под стражи в Сеуле - ранее политик находился в следственном изоляторе, однако на днях суд отменил арест, передает CNN.

Сообщается, что он по-прежнему отстранен от исполнения своих обязанностей и все еще находится под следствием по уголовному делу.

Юн был освобожден после того, как Центральный районный суд Сеула в пятницу отменил ордер на его арест на основании технических и юридических оснований - под стражей он находился с января.

3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам политик позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.

Однако 14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест.

Несмотря на ордер, в начале января полицейские не смогли задержать Юн Сок Еля - их не пропустили к резиденции сотни сторонников главы государства и его служба безопасности. После многочасового противостояния с охраной Юна, следователи решили отказаться от намерения его задержать.

Арестовать его удалось лишь в середине января со второй попытки.

В конце января прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю.

На днях Центральный районный суд Сеула отменил ордер на его арест и разрешил освободить его.