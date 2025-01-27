Президенту Южной Кореи официально предъявили обвинения

В Южной Корее прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю - его обвиняют в мятеже, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Прокуроры огласили обвинения в адрес президента в минувшее воскресенье вечером. Юн Сок Ель стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому предъявлены обвинения.

"На основании проведенного на данный момент расследования нет оснований для рассмотрения вопроса о внесении каких-либо изменений в ордер на арест президента», — говорится в заявлении прокуроров.

В заявлении также указано, что "существуют достаточные доказательства, подтверждающие обвинения".

Во время парламентских слушаний командиры армии дали показания о том, что во время введения в стране военного положения получили прямой приказ выломать двери парламента, чтобы "вытащить" сидящих внутри законодателей. Юн это отрицает.

Как пишет издание, вскоре после объявления военного положения Юн якобы сказал первому заместителю директора Национальной разведывательной службы Хон Чан Вону, что тот должен воспользоваться возможностью, чтобы арестовать 14 политических и юридических деятелей, включая лидера оппозиции, чтобы "навести порядок".

Юн якобы заявил, что предоставит разведывательной службе полномочия начать контрразведывательное расследование и "поддержит его финансами и кадрами без каких-либо условий".

Адвокаты Юн Сок Еля заявили, что "обвинение совершило историческую ошибку". Они считают, что введение военного положения не является преступлением, его нельзя трактовать как мятеж.

Теперь президента ждут два судебных процесса: один по делу об импичменте в Конституционном суде страны, который определит его политическую судьбу — вероятно, к весне — и решит, будет ли он официально отстранен от президентства или восстановлен. Второй — уголовное дело о мятеже.

"Юну, бывшему прокурору, может грозить пожизненное заключение или смертная казнь, если его признают виновным в руководстве мятежом, хотя в Южной Корее уже несколько десятилетий не казнят никого.

Согласно южнокорейскому законодательству, действующий президент имеет иммунитет от большинства уголовных преследований, однако эта привилегия не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене", - говорится в материале.

Помимо президента, под следствием находятся также бывший министр обороны, некоторые военные командиры и начальники полиции.