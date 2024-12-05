Президента Южной Кореи заподозрили в попытке госпереворота. В Сеуле проходят митинги оппозиции и сторонников президента

Полиция Южной Кореи начала расследование против президента Юн Сок Еля: его подозревают в организации госпереворота после того, как во вторник он объявил, а через несколько часов отменил военное положение в стране. Накануне голосования в парламенте по импичменту президенту на улицах Сеула проходят митинги: в основном с требованием отставки Юн Сок Еля, но есть и акции в его поддержку.

Некоторые западные агентства, например, AFP со ссылкой на высокопоставленного офицера полиции сообщило, что Юн подозревается в мятеже (insurrection). Как отмечает издание, в этом случае президентский иммунитет не действует, и в качестве меры наказания может быть избрана даже смертная казнь.

В сообщении южнокорейского агентства «Ренхап» на английском языке говорится, что расследование в отношении президента Юн Сок еля начато в связи с обвинениями в госизмене (treason). Аналогичную формулировку использует и агентство Reuters.

По данным «Ренхапа», полиция начала расследование после того, как получила два заявления. Одно из них было подано «Корейской инновационной партией» (это одна из оппозиционных партий), другое — группой из 59 активистов.

В заявлениях обвинения выдвигаются не только против президента, но и против бывшего министра обороны Кима Ен Хена (после этого ему был запрещен выезд из страны), министра внутренних дел и генерала Пака Ан Су, начальника штаба сухопутных войск, который был назначен ответственным за соблюдение военного положения.

Накануне Ким Ен Хен подал в отставку, а президент принял ее и назначил на пост министра обороны посла в Саудовской Аравии Чхве Бен Хека. Это решение стало первым официальным действием Юна после его фиаско с введением военного положения.

Сегодня же Пак Ан Су и заместитель экс-министра обороны Ким Сон Хо были допрошены в парламенте. Пак заявил, что не писал указ о введении военного положения, в котором запрещалась вся политическая деятельность, в том числе работа парламента, а СМИ предписывалось перейти под контроль военного командования. По его словам, он не знал, как ситуация развивается на местах. В свою очередь Ким сказал, что узнал о введении военного положения только из новостей.

Ветераны обрили головы в знак протеста

Несмотря на дождливую погоду, и противники, и сторонники Юна провели сегодня акции протеста.

Корреспондент Би-би-си в Сеуле Тесса Вон побывала на шествии за отставку президента, а затем на небольшой акции сторонников Юна возле мэрии Сеула. На второй акции она насчитала около сотни человек. По ее наблюдениям, это в основном пожилые люди, многие из них принадлежат к правому лагерю, который активно поддерживает США и христианские ценности. Они убеждены, что оппозиция состоит из сторонников Северной Кореи, стремящихся свергнуть правительство.

Свою акцию протеста против президента провели ветераны морской пехоты: они пришли к президентскому офису и обрили головы. Это традиционная корейская форма выражения протеста против действий властей.

Голосование по импичменту. Может ли Юн сохранить власть?

В субботу 7 декабря около 19:00 по местному времени (13:00 мск) в парламенте должно пройти голосование по законопроекту об импичменте президенту, который в среду внесли депутаты от оппозиции (у них большинство в Национальном собрании Южной Кореи).

Для того, чтобы импичмент президенту был объявлен, необходимы голоса двух третей депутатов, то есть 200 парламентариев из 300. У оппозиции в Национальном собрании только 192 места, поэтому ей необходимы голоса как минимум восьми депутатов от президентской партии «Сила народа».

Несмотря на то, что в день объявления военного положения лидер партии Хан Дон Хун выступил против военного положения, он выступает и против импичмента и обещает, что его партия проголосует против. Тем не менее, пять депутатов из «Силы народа» провели пресс-конференцию, на которой объявили, что еще не решили, как будут голосовать.

Если парламент проголосует за импичмент, полномочия и обязанности Юна будут немедленно приостановлены, и исполняющим обязанности президента станет премьер-министр. Затем окончательное решение должен будет принять Конституционный суд страны. Если суд утвердит импичмент, президент будет отстранен, и в течение 60 дней должны состояться новые выборы.

Однако с рассмотрением вопроса в КС могут возникнуть сложности. Как объяснил в подкасте Русской службы Би-би-си кореевед и лектор университета Коре Федор Тертицкий, чтобы утвердить решение парламента по импичменту, КС нужно присутствие не менее семи судей и согласие шести из них (всего их девять). Однако сейчас в КС «три пустых кресла, потому что три кандидатуры в ходе политического кризиса согласовать не смогли», объясняет эксперт.

«В случае, если там только шесть судей, закон говорит, что суд обязан принять решение об отклонении импичмента», — говорит Тертицкий. По его словам, сейчас политические элиты пытаются срочно согласовать кандидатуру седьмого судьи, а президент будет стараться затянуть процесс.

«Возможно, именно это отсутствие кворума и будет той самой соломинкой, за которую будет хвататься Юн», — предполагает Тертицкий.

Военное положение на несколько часов

Поздно вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения (впервые с 1979 года) и назвал его необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР и «антигосударственных элементов», то есть оппозиции, с которой он находится в затяжном противостоянии.

Военное положение продержалось всего несколько часов. Депутатам удалось собраться в зале Национального собрания и проголосовать за отмену президентского указа — для этого по закону нужно простое большинство. К утру президент все же отменил свой указ, после чего депутаты подняли вопрос уже о его отставке.