Арестован президент Южной Кореи

Антикоррупционное ведомство Южной Кореи сообщило об аресте действующего, но отстраненного от власти президента страны Юн Сок Еля, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, 14 января утром следователи прибыли в его официальную резиденцию, чтобы предпринять вторую попытку ареста.

"В течение нескольких недель находящийся в тяжелой ситуации президент скрывался в своей укрепленной резиденции, окруженный командой Службы безопасности президента, избегая ареста, поскольку ему грозит несколько расследований и судебный процесс по импичменту", - говорится в материале.

Согласно ордеру, выданному судом, арестовать Юн Сок Еля следователи могут только на 48 часов. В течение этого периода Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц нужно будет вновь подать ходатайство на задержание пока еще действующего президента на более долгий срок.

Что происходит в Южной Корее?

3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам президент позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.

Однако 14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест.

Несмотря на ордер, в начале января полицейские не смогли задержать Юн Сок Еля - их не пропустили к резиденции сотни сторонников главы государства и его служба безопасности. После многочасового противостояния с охраной Юна, следователи решили отказаться от намерения его задержать.