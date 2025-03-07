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Бывшему президенту Южной Кореи отменили арест

Опубликовано:

Юн Сок Ель
Юн Сок Ель. Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Отстраненному от должности экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю отменили арест - политик освобожден из-под стражи, передает CNN со ссылкой на постановление суда.

Центральный районный суд Сеула отменил ордер на его арест и разрешил освободить его. Бывшего президента обвиняли в руководстве мятежом, однако, как пояснило издание, данное преступление не входит в юрисдикцию Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников - агентства, которое запросило ордер на арест.

Помимо этого, обвинение было предъявлено после истечения срока содержания обвиняемого под стражей.

3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам политик позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.

Однако 14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест.

Несмотря на ордер, в начале января полицейские не смогли задержать Юн Сок Еля - их не пропустили к резиденции сотни сторонников главы государства и его служба безопасности. После многочасового противостояния с охраной Юна, следователи решили отказаться от намерения его задержать.

Арестовать его удалось лишь в середине января со второй попытки.

В конце января прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226258-byvshemu-prezidentu-yuzhnoy-korei-otmenili-arest/