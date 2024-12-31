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Суд выдал ордер на арест отстраненного от должности президента Южной Кореи

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Юн Сок Ель
Юн Сок Ель. Фото: Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Еля, который был отстранен от должности после неудачной попытки ввести военное положение в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Антикоррупционное агентство Южной Кореи сообщило, что Сеульский западный окружной суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, которого обвиняют в злоупотреблении властью и организации мятежа после того, как в начале декабря он объявил в стране военное положение.

Как отмечает издание, это первый случай в истории Южной Кореи, когда ордер выдан на действующего президента.

"Ордер на арест был выдан после того, как Юн, бывший прокурор, отказался отвечать на три повестки следователей с просьбой о сотрудничестве", – говорится в материале.

Отмечается, что ордер, как правило, действителен в течение недели, но может быть продлен.

Что происходит в Южной Корее?

3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам президент позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.

Однако 14 декабря парламент поддержал импичмент президенту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207067-sud-vydal-order-na-arest-eks-prezidenta-yuzhnoy-korei/

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