Что происходит в Южной Корее после введения военного положения (фото, видео)
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Стало известно, что администрация президента США Джо Байдена следит за ситуацией в Южной Корее. Между тем лидер южнокорейской оппозиции призвал соратников собраться в парламенте.
Как рассказали телеканалу CBS, администрация Байдена "внимательно следит за ситуацией", которая сейчас разворачивается в Южной Корее, передает BBC. Байден пока не прокомментировал объявление в стране военного положения.
Между тем, доцент Кембриджского университета Джон Нильссон-Райт сообщил, что в Сеуле пока нет признаков присутствия военных на улицах.
"Улицы выглядят нормально, люди здесь, конечно, в недоумении. Казалось, что это обычная политика", - говорит он.
С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте. По информации телеканала, демократы собираются голосовать за отмену военного положения.
В здании парламента, к слову, как пишет BBC, находится спецназ. У здания начали собираться солдаты и люди. Видео в соцсети Х опубликовали в Update News.
На улицах Сеула заметили военную технику.
Люди на улицах Сеула.
Сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.
"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195756-chto-proishodit-v-yuzhnoy-koree-posle-vvedeniya-voennogo-polozheniya/