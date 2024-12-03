Что происходит в Южной Корее после введения военного положения (фото, видео)

Стало известно, что администрация президента США Джо Байдена следит за ситуацией в Южной Корее. Между тем лидер южнокорейской оппозиции призвал соратников собраться в парламенте.

Как рассказали телеканалу CBS, администрация Байдена "внимательно следит за ситуацией", которая сейчас разворачивается в Южной Корее, передает BBC. Байден пока не прокомментировал объявление в стране военного положения.

Между тем, доцент Кембриджского университета Джон Нильссон-Райт сообщил, что в Сеуле пока нет признаков присутствия военных на улицах.

"Улицы выглядят нормально, люди здесь, конечно, в недоумении. Казалось, что это обычная политика", - говорит он.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте. По информации телеканала, демократы собираются голосовать за отмену военного положения.

В здании парламента, к слову, как пишет BBC, находится спецназ. У здания начали собираться солдаты и люди. Видео в соцсети Х опубликовали в Update News.

На улицах Сеула заметили военную технику.

Люди на улицах Сеула.

Ситуация в Южной Корее. Фото: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

Сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле.