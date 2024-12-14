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Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Фото: Hannah McKay / Getty Images

В Южной Корее на официальном уровне поддержали импичмент действующему президенту Юн Сок Елю, передает NUR.KZ со ссылкой на парламент республики.

На официальной странице парламента Южной Кореи в соцсети X (бывший Twitter) сообщается, что законопроект об импичменте президенту Юн Сок Елю принят 300 присутствующими:

  • 204 голосами – "за";
  • 85 голосами – "против";
  • трое от голосования воздержались;
  • восемь голосов признаны недействительными.

Что происходит в Южной Корее?

3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам президент позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200568-parlament-yuzhnoy-korei-odobril-impichment-prezidentu/

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