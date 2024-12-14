Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту
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В Южной Корее на официальном уровне поддержали импичмент действующему президенту Юн Сок Елю, передает NUR.KZ со ссылкой на парламент республики.
На официальной странице парламента Южной Кореи в соцсети X (бывший Twitter) сообщается, что законопроект об импичменте президенту Юн Сок Елю принят 300 присутствующими:
- 204 голосами – "за";
- 85 голосами – "против";
- трое от голосования воздержались;
- восемь голосов признаны недействительными.
Что происходит в Южной Корее?
3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".
С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.
Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.
Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.
Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.
Сам президент позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200568-parlament-yuzhnoy-korei-odobril-impichment-prezidentu/