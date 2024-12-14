Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

В Южной Корее на официальном уровне поддержали импичмент действующему президенту Юн Сок Елю, передает NUR.KZ со ссылкой на парламент республики.

На официальной странице парламента Южной Кореи в соцсети X (бывший Twitter) сообщается, что законопроект об импичменте президенту Юн Сок Елю принят 300 присутствующими:

204 голосами – "за";

85 голосами – "против";

трое от голосования воздержались;

восемь голосов признаны недействительными.

Что происходит в Южной Корее?

3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам президент позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.