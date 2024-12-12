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"Я буду стоять на своем": президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже

Опубликовано:

Юн Сок Ель
Юн Сок Ель. Фото: Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступил с телевизионным обращением в четверг, заявив, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Свой шаг ввести военное положение южнокорейский президент назвал законным. По его словам, он пытался "предотвратить крах" демократии и противостоять "парламентской диктатуре" оппозиции.

Юн Сок Ель заявил, что не уйдет со своего поста до голосования по импичменту, которое должно пройти в субботу.

"Я буду стоять на своем независимо от того, объявят ли мне импичмент или проведут расследование. Я буду бороться до конца", - говорит он.

Наряду с этим глава государства отрицает, что предпринятые им действия были актом мятежа.

В начале декабря, на следующий день введения военного положения, министр обороны Южной Кореи объявил об отставке. Позже полиция начала расследование в отношении президента Юна, последний принес извинения за введение военного положения.

Президенту Южной Кореи также запретили покидать страну, тем временем уже бывший министр обороны был арестован по подозрению в сговоре с президентом Юн Сок Елем и другими с целью введения военного положения в стране.

Центральный районный суд Сеула утвердил ордер на арест Ким Ен Хена по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199503-ya-budu-stoyat-na-svoem-prezident-yuzhnoy-korei-oproverg-obvineniya-v-myatezhe/

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