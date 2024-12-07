Накануне голосования по импичменту президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране

В первом публичном выступлении после фиаско с введением военного положения в стране президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что принял это решение «от отчаяния». Он сообщил, что оставляет «вопрос о своем пребывании на посту» на усмотрение своей партии «Сила народа». Сразу после этого ее лидер Хан Дон Хун заявил, что досрочная отставка лидера Южной Кореи неизбежна.

Обращение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к нации прозвучало всего за несколько часов до голосования в парламенте, которое может привести к его отставке.

В своем телевизионном выступлении, которое длилось около 2 минут, он извинился за свое решение ввести военное положение в начале этой недели и поклонился. «Это решение было принято от отчаяния, — сказал он. — Оно принесло людям беспокойство и неудобства. Я очень сожалею и приношу вам свои извинения». Президент добавил, что не будет объявлять военное положение во второй раз, как этого опасались некоторые его оппоненты.

Юн Сок Ёль заявил, что оставляет «вопрос о своем пребывании на посту» на усмотрение своей партии. Он не пояснил, что конкретно это означает. Он также не заявил о готовности уйти в отставку и не упомянул о предстоящем в парламенте голосовании по импичменту.

Это обращение к нации стало первым публичным выступлением Юн Сок Ёля с тех пор, как он сначала объявил, а спустя всего шесть часов отменил военное положение в стране, так как парламент проголосовал против его указа. После этого депутаты от оппозиции, у которых в парламенте страны большинство, внесли законопроект об импичменте президенту, а полиция Южной Кореи начала расследование против него по подозрению в организации госпереворота.

Сразу после обращения Юн Сок Ёля к нации лидер президентской партии «Сила народа» Хан Дон Хун заявил, что досрочная отставка лидера Южной Кореи неизбежна, поскольку он больше не в состоянии выполнять государственные обязанности.

Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён назвал речь президента Юна «очень разочаровывающей». По его словам, выступление президента «не соответствовало ожиданиям общественности и лишь еще больше обмануло их».

Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён назвал речь президента Юна «очень разочаровывающей». По его словам, выступление президента «не соответствовало ожиданиям общественности и лишь еще больше обмануло их».