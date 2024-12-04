Министр обороны Южной Кореи объявил об отставке

Министр обороны Южной Кореи заявил, что уходит в отставку после введения вчера в стране военного положения президентом Юн Сук Елем, передает NUR.KZ со ссылкой на Dimsum Daily.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен объявил об отставке сегодня в официальном обращении. Он принес извинения жителям страны и подтвердил, что военные действовали под его руководством.

"Я сожалею и несу глубокую ответственность за то, что вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с чрезвычайным военным положением", - сказал южнокорейский министр обороны.

Вчера президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте. Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку. Тем временем глава Администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля и еще 10 старших секретарей подали в отставку на фоне призывов к импичменту.