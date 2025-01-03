Сторонники президента Южной Кореи перекрыли дорогу к его резиденции, чтобы помешать полиции арестовать его

Южнокорейские следователи прибыли в резиденцию президента Юн Сок Еля, чтобы привести в исполнение ордер на арест. А на улицах собрались сотни сторонников Юна, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, в пятницу, 3 января, рано утром у резиденции президента Южной Кореи можно было наблюдать огромное количество полицейских – следователи прибыли к президенту, чтобы исполнить ордер на арест. Отмечается, что ранее глава государства игнорировал все вызовы на допрос.

Тем временем сторонники президента Юна собрались на главной дороге возле резиденции, несмотря на холодную погоду, некоторые разбили там лагерь на ночь. У участников акции были плакаты, надписи на которых гласили, что арест президента – измена стране.

По данным телеканала, люди пытались перекрыть дорогу к резиденции Юн Сок Еля, чтобы не дать полицейским арестовать его.

Через час после того, как следователи приступили к исполнению ордера, главная оппозиционная партия опубликовала заявление, в котором призвала службу безопасности президента сотрудничать и "решительно отвергать" любые незаконные приказы.

Демократическая партия призвала Юна "выйти из своего дома, где вы трусливо прячетесь, и покорно исполнить ордер на ваш арест".

"Все граждане Республики Корея должны соблюдать закон и порядок", — говорится в заявлении.

Между тем адвокат Юна выпустил заявление, в котором говорится, что ордер на арест является "незаконным и недействительным". Юрист пообещал принять правовые меры против его исполнения.

Что происходит в Южной Корее?

3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам президент позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.

Однако 14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест.