Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за бойкота голосования правящей партией

В парламенте Южной Кореи не состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Юн Сок Ёлю — большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание. Оппозиция заявила о намерении продолжить попытки добиться отставки главы государства, который ранее на этой неделе объявил в стране военное положение.

Заседание, на котором рассматривался вопрос импичмента, окончилось около 21:20 по местному времени (15:20 по московскому). После подсчета голосов спикер парламента У Вон Сик объявил, что голосование не может состояться, так как не был достигнут кворум.

В голосовании готовы были участвовать 195 депутатов из 300. Для импичмента нужно было минимум 200 голосов, но фракция правящей партии почти в полном составе покинула зал Национального собрания.

Корреспондент Би-би-си в Сеуле Унби Ли отмечает, что таким образом президентская партия «Сила народа» пыталась предотвратить переход своих членов на другую сторону: голосование об импичменте проводится тайно, и если бы несколько человек из правящей партии проголосовали «за», он бы состоялся.

Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён заявил, что его партия не сдастся и будет добиваться наказания президента за введение военного положения.

О намерении голосовать за импичмент заявил один из депутатов президентской партии, Ан Чхоль Су, и он не стал покидать зал заседания. После того как правящая партия покинула зал заседаний, сообщалось о возвращении как минимум трех человек. Известно, что один был намерен голосовать против импичмента. Еще один депутат от правящей партии, который ранее высказывался за импичмент, передумал.

На улицах Сеула продолжаются акции протеста с требованием отставки президента. По наблюдениям корреспондентов Би-би-си в Сеуле, на улицы вышли десятки тысяч человек. Накануне президент Юн Сок Ёль впервые после попытки установить военное положение выступил публично и принес извинения за этот шаг, объяснив его «отчаянием». При этом он заявил, что что оставляет вопрос о своем пребывании на посту на усмотрение своей партии.