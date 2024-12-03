Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране

Опубликовано:

Юн Сок Ель
Юн Сок Ель. Фото: Ақорда

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

Во вторник на брифинге политик заявил, что в Южной Корее объявлено военное положение.

Юн сказал, что это объявление было сделано для того, чтобы не дать просеверокорейским силам "лишить южнокорейских граждан свободы и счастья", передает The Korea Herald.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле, пишет издание Korea JoongAng Daily.

Целью введения военного положения является восстановление конституционного порядка, устранение антигосударственных сил и обеспечение безопасности страны.

Напомним, Юн Сок Ель выиграл выборы президента Южной Кореи в марте 2022 года. На выборах 2022 года Ель был кандидатом от оппозиции - в 2020 году он обрел популярность, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.

Стоит отметить, что Юн Сок Ель в свое время сам занимал пост генерального прокурора Южной Кореи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195726-prezident-yuzhnoy-korei-obyavil-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-v-strane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie