Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

Во вторник на брифинге политик заявил, что в Южной Корее объявлено военное положение.

Юн сказал, что это объявление было сделано для того, чтобы не дать просеверокорейским силам "лишить южнокорейских граждан свободы и счастья", передает The Korea Herald.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле, пишет издание Korea JoongAng Daily.

Целью введения военного положения является восстановление конституционного порядка, устранение антигосударственных сил и обеспечение безопасности страны.

Напомним, Юн Сок Ель выиграл выборы президента Южной Кореи в марте 2022 года. На выборах 2022 года Ель был кандидатом от оппозиции - в 2020 году он обрел популярность, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.

Стоит отметить, что Юн Сок Ель в свое время сам занимал пост генерального прокурора Южной Кореи.