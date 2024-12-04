Оппозиционная партия Южной Кореи призвала президента уйти в отставку и пригрозила ему импичментом

Демократическая партия Южной Кореи ("Тобуро") заявила, что начнет процедуру импичмента президента Юн Сок Еля, если он не уйдет в отставку, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Партия раскритиковала Юн Сок Еля за объявление военного положения, назвав происходящее актом мятежа и основанием для импичмента.

"Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за преступлением президента Юна по уничтожению Конституции и попранию демократии. Президент Юн должен немедленно уйти в отставку добровольно", - заявили в Демократической партии.

РБК пишет, что "Тобуро" одержала победу на выборах в парламент в апреле, обогнав правящую партию "Сила народа", от которой избирался Юн Сок Ель в 2022 году. Однако Демократическая партия не преодолела рубеж в две трети мандатов, который позволил бы ей, в том числе, осуществить импичмент президента.

Отметим, Юн Сок Ель выиграл выборы на пост президента страны в марте 2022-го. Его основными конкурентами были кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен и его главный соперник из оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель.

Третий по популярности в стране кандидат из центристской "Партии народа" Ан Чхоль Су прямо перед выборами заявил о слиянии кандидатур с Юн Сок Елем.

По итогам выборов Юн Сок Ель набрал 48,56%, а Ли Чжэ Мен - 47,83%.

До выборов Юн Сок Ель занимал пост генпрокурора страны. Популярность у общественности он начал приобретать в 2020 году, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.

Напомним, вчера вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте.

Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения. Ночью стало известно, что правительство также проголосовало за отмену военного положения. В итоге военное положения было отменено спустя шесть часов после введения.

На фоне этих событий посольство Казахстана в Южной Корее обратилось к находящимся в Корее гражданам РК и призвало их соблюдать спокойствие и не участвовать в массовых мероприятиях.