В парламенте Южной Кореи назвали дату голосования по импичменту президента

Оппозиционная партия Южной Кореи начала процедуру импичмента президента Юн Сок Еля после его неудавшейся попытки ввести в стране военное положение, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Как сообщает издание, после внесения предложения об импичменте состоится голосование. Пройти оно должно до субботы.

Для принятия законопроекта об импичменте оппозиции необходимо, чтобы ее поддержали не менее восьми из 108 депутатов правящей партии. Однако ни один из депутатов правящей партии не присутствовал на представлении предложения в Национальном собрании.

Если законопроект об импичменте все же будет принят, проголосовать за импичмент должны будут две трети из 300 членов Национальной ассамблеи Южной Кореи — это не менее 200 голосов. Голосование должно состояться в течение 72 часов.

После одобрения импичмента президент будет отстранен от исполнения своих обязанностей, а премьер-министр станет исполняющим обязанности президента, поясняет издание.

Затем состоится судебное разбирательство в Конституционном суде. Процесс может занять до 180 дней. Если шесть из девяти судей Конституционного суда проголосуют за поддержку импичмента, президент будет отстранен уже от должности.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он заявил, что это связано с внутренними политическими событиями в республике и "пропхеньянскими провокациями".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте. Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

В итоге военное положение было отменено спустя шесть часов после его введения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, пригрозив в ином случае начать процедуру импичмента.

На фоне этих призывов к импичменту президента глава Администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля и еще 10 старших секретарей подали в отставку.

А вчера стало известно, что в отношении главы государства начато расследование. Его подозревают в государственной измене.

Добавим, ранее Русская служба BBC подробно разъясняла, что привело к политическому кризису в Южной Корее и что будет в стране дальше.