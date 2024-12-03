Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, которое сегодня ввел глава государства Юн Сок Ель, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Парламент Южной Кореи проголосовал за блокирование объявления военного положения. Спикер заявил, что оно недействительно.

При этом на заседании присутствовало около 190 из 300 членов парламента.

Сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте.