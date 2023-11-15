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Еще одна страна приостановила дипломатические отношения с Израилем

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Флаг Белиза
Флаг Белиза. Иллюстративное фото: Jane Barlow/PA Images/Getty Images

Белиз заявил о приостановке деятельности их консульства в Израиле и израильского дипведомства в самом Белизе, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства центральноамериканского государства.

Власти Белиза подчеркнули, что Израиль "последовательно нарушает международное право".

"Правительство Белиза неоднократно осуждало действия ЦАХАЛ (израильской армии – прим. ред.) в Газе. Мы обратились к Израилю с призывом немедленно обеспечить прекращение огня и предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам в Газу.

Несмотря на наши просьбы, Израиль не прекратил нарушение международного гуманитарного права и не позволил специалистам оказать помощь миллионам жителей Газы", – говорится в заявлении.

Так, сообщается, что Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции Белиза приняло следующие решения:

  • правительство Белиза отзывает соглашение об аккредитации Эйнат Кранц-Нейгер, назначенной послом Израиля в Белизе;
  • вся деятельность, проводимая почетным консульством Израиля в Белизе, а также назначение почетного консула приостановлены;
  • правительство Белиза приостанавливает всю деятельность почетного консульства Белиза в Тель-Авиве и отзывает назначение своего почетного консула;
  • правительство Белиза отзывает свою просьбу об аккредитации Джонатана Энава в качестве почетного консула Белиза.

Отмечается, что данные меры вступают в силу немедленно после публикации заявления.

Белиз на карте мира
Белиз на карте мира. Скриншот: Google Maps

Отметим, что сектор Газа, по данным из Британской энциклопедии, – это территория площадью 363 квадратных километров вдоль Средиземного моря к северо-востоку от Синайского полуострова.

Регион необычен тем, что при населении более чем 2,2 млн человек де-юре не признан частью какой-либо существующей страны.

Осенью 2007 года Израиль объявил сектор Газа, находящийся под властью ХАМАС, враждебным субъектом и ввел ряд санкций, включающих отключение электроэнергии, значительное ограничение импорта и закрытие границ.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Как ранее стало известно, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

А в ООН серьезно обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Отношения Израиля с другими странами

Ранее стало известно, что Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, а Колумбия и Чили отозвали своих послов в Израиле.

Также в начале ноября представители йеменского движения "Ансар Алла" заявили об ударах по израильским объектам. В СМИ появилась информация о том, что группировка объявила войну Израилю.

Позже мы писали о том, что Иордания в ответ на расширение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа решила отозвать своего посла из Израиля.

А представители парламента Бахрейна сообщили, что страна прекратила экономические отношения с Израилем, и заявили о поддержке палестинцев.

Позже стало известно о том, что Турция отзывает посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций из-за событий в Газе – такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел старны.

Кроме того, теперь Турция подала иск в Международный уголовный суд в Гааге против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Анкара обвинила его в геноциде в Газе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045773-esche-odna-strana-priostanovila-diplomaticheskie-otnosheniya-s-izrailem/

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