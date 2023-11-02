Еще одна страна отзывает своего посла из Израиля
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Иордания в ответ на расширение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа решила отозвать своего посла из Израиля. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства.
Как пишет РБК, глава МИД Иордании Айман Аль-Сафади поручил соответствующему отделу ведомства проинформировать МИД Израиля о том, чтобы он не возвращал своего посла, который ранее покинул королевство.
По словам министра, возвращение послов произойдет лишь в случае прекращения войны Израилем в секторе Газа, а также всех его мер, "которые лишают палестинцев их права на еду, воду, лекарства и их права на безопасную и стабильную жизнь на своей национальной земле".
Отмечается, что ранее МИД королевства заявил об эвакуации своих подданных из Газы.
В Израиле уже отреагировали на решение Иордании.
Пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хайат заявил, что в Израиле сожалеют о решении правительства Иордании отозвать посла королевства, сообщает ТАСС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043682-esche-odna-strana-otzyvaet-svoego-posla-iz-izrailya/