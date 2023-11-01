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Одна из стран Южной Америки разорвала дипломатические отношения с Израилем

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Столица Боливии Ла-Пас
Столица Боливии Ла-Пас. Фото: juan Cristhian valenzuela / Getty Images

Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа. Об этом сообщил замглавы МИД Фредди Мамани, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мамани, Боливия осуждает действия Израиля и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

"Боливия настаивает на прекращении атак на сектор Газа, которые привели к смерти тысяч людей", — подчеркнул Мамани.

Он также отметил необходимость допустить гуманитарную помощь в этот регион.

Между тем глава администрации президента страны Мария Нела Прада сообщила, что ранее президент Боливии Луис Арсе провел встречу с послом Палестины, выразил ему поддержку, а также высказался за право Палестинской национальной администрации на свою территорию, самоопределение и независимость.

"Мы призываем к диалогу и к уважению жизни", — добавила Прада.

Напомним, ранее стало известно, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что в лагере скрывался один из командиров ХАМАС. По данным СМИ, в результате удара погибли как минимум 50 человек.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043468-odna-iz-stran-yuzhnoy-ameriki-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-izrailem/

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