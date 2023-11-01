СМИ: Йеменские хуситы объявили войну Израилю

Представители йеменского движения "Ансар Алла" заявили об ударах по израильским объектам. В СМИ появилась информация о том, что группировка объявила войну Израилю.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла", которое управляет северной частью страны, объявили войну Израилю.

Так, например, об этом пишут представители российской Парламентской газеты.

"Йемен объявил войну Израилю", – говорится в материале.

При этом, как подчеркивает издание Диалог.ua, официальный Йемен войну Израилю не объявлял. Сделали это именно хуситы, под чьим контролем находится самая густонаселенная часть Йемена, включая столицу страны Сану.

По данным РИА Новости, йеменские хуситы нанесли серию ударов дронами, баллистическими и крылатыми ракетами по Израилю. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья ас-Сариа.

"Мы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника на оккупированных территориях. Мы подтверждаем, что эта операция является третьей операцией в поддержку наших угнетенных братьев в Палестине", — сказал он.

Также Яхья ас-Сариа пообещал, что хуситы "продолжат наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками, пока не прекратится израильская агрессия".

Как пишет РБК, "оккупированной территорией" исламские движения, как правило, называют Израиль.

Группировка "Ансар Алла" управляет северной частью Йемена. Хуситы из числа мусульман-шиитов требуют автономии и выступают против правительства мусульман-суннитов, а также против альянса страны с США.

Йемен на карте. Скриншот: Google Maps

Конфликт Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Несколько дней назад стало известно о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.

Вчера же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они перешли к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.

Также стало известно, что Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, а Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле.