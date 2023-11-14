Гуманитарные грузы в сектор Газа поступать перестанут, предупредили в ООН

В ООН серьезно обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Такое заявление в понедельник, 13 ноября, сделал глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на палестинских территориях Андреа Де Доменико.

Он отметил, что из-за нехватки топлива для грузовиков, могут быть приостановлены поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Из-за сложившейся ситуации также "висят на волоске" жизни, в том числе, и детей, находящихся в больницах Газа, подача электричества в которых как раз и зависит от топлива.

"Гуманитарное прекращение огня, поставки топлива - все это должно произойти сейчас. У нас заканчивается время, прежде чем мы действительно столкнемся с серьезной катастрофой", - отмечает Андреа Де Доменико.

По данным представителя ООН, в воскресенье, 12 ноября, 76 грузовиков доставили гуманитарную помощь в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах.

Напомним, что 21 октября гуманитарную помощь стали пропускать в сектор Газа через КПП Рафах, однако пункт пропуска быстро закрыли. В тот день в анклав сумели попасть лишь 20 грузовиков.

В начале ноября стало известно о том, что Белый дом договорился с Израилем о том, чтобы ввести ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

6 ноября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.

13 ноября также стало известно о том, что главную больницу Газы, в которой размещены не менее 2300 человек, почти полностью отключили от электричества.