Израиль и Бахрейн разорвали экономические отношения и отозвали послов

Представители парламента Бахрейна сообщили, что страна прекратила экономические отношения с Израилем, и заявили о поддержке палестинцев, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Совет представителей (нижняя палата парламента Бахрейна – прим. ред.) подтверждает, что посол Израиля в королевстве Бахрейн покинул Бахрейн, а королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла Бахрейна из Израиля. Экономические отношения с Израилем также прекращены", – говорится в сообщении парламента Бахрейна.

Отмечается, что "это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела".

Также в нижней палате парламента отметили, что "продолжение войны и военных операций, а также продолжающаяся израильская эскалация в свете несоблюдения международного гуманитарного права побуждают его требовать больше решений и мер, которые сохраняют жизни невинных людей и гражданских лиц в Газе и во всех палестинских районах".

По данным информагентства, Бахрейн установил дипотношения с Израилем в 2020 году в рамках инициированных США Авраамовых соглашений по налаживанию отношений между странами арабского мира и Израилем.

Бахрейн на карте. Скриншот: Google Maps

По данным Британской энциклопедии, Бахрейн – это небольшое арабское государство, расположенное на юго-западном побережье Персидского залива. Это архипелаг, состоящий из острова Бахрейн и примерно 30 более мелких островов. Его название происходит от арабского термина "аль-бахрайн", что означает "два моря".

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Несколько дней назад стало известно о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они перешли к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.

Кроме того, стало известно, что Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, а Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле.

Также в начале недели представители йеменского движения "Ансар Алла" заявили об ударах по израильским объектам. В СМИ появилась информация о том, что группировка объявила войну Израилю.

Еще сегодня мы писали о том, что Иордания в ответ на расширение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа решила отозвать своего посла из Израиля.