Турция отзывает посла из Израиля из-за ситуации на Ближнем Востоке

Турция отзовет посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций из-за событий в Газе - такое заявление сделали в министерстве иностранных дел старны.

"Принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы в Газе, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи", - цитирует РИА Новости МИД Турции.

Издание отмечает, что Шакира Торунлара назначили послом Турции в Израиле в ноябре 2022 года, до этого он возглавлял дипмиссию в Палестине.

Помимо этого, по информации РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху своим собеседником.

"В настоящее время у меня нет никаких контактов (с Израилем. — Прим. ред.). Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули", - заявил турецкий лидер.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Позже министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

Во вторник Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А вчера представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои. Сегодня Израиль заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.