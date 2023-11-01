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Две латиноамериканские страны отозвали своих послов в Израиле

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Флаг Израиля
Флаг Израиля. Иллюстративное фото: Nick Brundle Photography/ Gettty Images

Страны Латинской Америки Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле из-за ситуации в секторе Газа - государства осудили действия Израиля.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление президент Колумбии Густава Петро в соцсети Х, Колумбия отзывает посла из Тель-Авива для консультаций.

При этом глава Колумбии заявил, что продолжение "резни палестинского народа" может привести к разрыву отношений.

"Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться", - написал Петро в своем блоге.

С таким же заявлением выступило и правительство Чили, пишет Al Arabiya.

В МИД страны заявили, что "на фоне неприемлемого нарушения международных гуманитарных прав, к которому прибегает Израиль в секторе Газа" правительство Чили отзывает своего посла в Израиле для консультаций.

"Чили решительно осуждает и с большой обеспокоенностью наблюдает за этими военными операциями", — говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны.

Операцию Израиля в секторе Газа правительство Чили назвало "коллективным наказанием для палестинского населения Газы".

Ранее Боливия заявила о полном разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за его действий в секторе Газа.

Добавим также, что на прошлой неделе в Кыргызстане и Узбекистане прошли митинги в поддержку Палестины, а в Дагестане толпа людей штурмовала аэропорт в Махачкале в поисках самолета из Тель-Авива. Некоторые в толпе держали палестинские флаги.

Между тем постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, выступая на заседании Совбеза, надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период Холокоста.

Постпред сравнил членов ХАМАС с нацистами и заявил, что Совбез ООН не осудил действия группировки.

Напомним также, сегодня ночью стало известно, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что в лагере скрывался один из командиров ХАМАС. По данным СМИ, в результате удара погибли как минимум 50 человек.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043480-chili-i-kolumbiya-otozvali-svoih-poslov-v-izraile/

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