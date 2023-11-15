Турция обвинила премьера Израиля в геноциде и подала иск в международный суд в Гааге

Турция подала иск в Международный уголовный суд в Гааге против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Анкара обвинила его в геноциде в Газе, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление адвоката правящей в Турции Партии справедливости и развития Метина Кюлюнка, иск против Нетаньяху подан через Министерство юстиции Турции. Вместе с Кюлюнком иск подписали еще два адвоката.

"Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века — израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", — заявил Метин Кюлюнк.

В тексте иска от прокуратуры суда требуют собрать доказательства преступлений Нетаньяху против палестинского народа, чтобы затем начать уголовное дело против премьера и других виновных.

При этом турецкие адвокаты утверждают, что глава израильского правительства использует запрещенное международными конвенциями оружие в секторе Газа "на глазах у всего мира".

Отметим, что несколько дней назад Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на брифинге перед саммитом Организации исламского сотрудничества, высказался о премьер-министре Израиля. Президент Турции заявил, что "вычеркнул его" и больше не считает своим собеседником, а также выразил мнение, что израильского премьера ждут "другие дни".

К слову, в начале ноября Турция отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций. В МИД страны заявили, что решение было принято "в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня".

Добавим также, что еще в октябре после обострения ситуации на Ближнем Востоке Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Вчера глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

А в ООН серьезно обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа из-за нехватки топлива.