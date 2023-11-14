Израиль заявил о ликвидации ХАМАС на севере сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа. Его слова приводят израильские СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается в каждой точке. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству", — приводит издание слова Галанта.

Министр обороны Израиля заявил также, в последние дни ЦАХАЛ "активизировала" действия против туннелей группировки.

Ранее в пресс-службе армии обороны Израиля сообщали о ликвидации военных структур ХАМАС на севере сектора Газа.

"До сих пор ЦАХАЛ вела наземные боевые действия на севере сектора Газа. Сухопутные войска ЦАХАЛ ведут бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации. Оперативная боеспособность этих батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно", — говорится в сообщении.

В доказательство в соцсетях и некоторых израильских СМИ появилась фотография, на которой военные одного из подразделений ЦАХАЛ стоят в здании парламента Газы после его захвата.

Между тем ХАМАС накануне сообщало о полном или частичном уничтожении 12 единиц боевой техники Израиля.

"Моджахеды «Кассама» продолжают уничтожать сионистских узурпаторов из крупнокалиберных минометов, вступать в столкновения и взрывать вражескую технику на всех направлениях и точках продвижения врага в Газе", — заявили в ХАМАС.