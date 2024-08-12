Призовые на Олимпиаде: сколько заплатят казахстанским спортсменам за участие в Играх

В Париже завершилась летняя Олимпиада - наша сборная вернулась домой с семью медалями, заняв 43-место в общем рейтинге. Сколько денег должны выплатить участникам игр, читайте в материале NUR.KZ.

Вчера в Париже завершились летние Олимпийские игры 2024 года, по итогам которых Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете. Отечественные атлеты вернулись на родину с 1 золотой, 3 серебряными, 3 бронзовыми медалями.

Обладателем золотой медали стал дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 килограммов.

"Серебро" или второе место взяли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг).

"Бронзу" стране принесли стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг).

Министр спорта Ермек Маржикпаев оценил итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде.

К слову, на Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде. При этом всего призерами Олимпийских игр стали представители из 91 страны.

Сколько призовых положено нашим спортсменам?

Мы писали ранее, что выплаты положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места. Суммы выплат в зависимости от вклада спортсмена будут варьироваться от 3 тыс. до 250 тыс. долларов.

Согласно приказу Министра культуры и спорта, Елдос Сметов, помимо различных вознаграждений в виде квартиры и автомобиля, должен получить 250 тысяч долларов за золотую медаль.

Нариман Курбанов, Демеу Жадраев и Нурбек Оралбай - 150 тысяч долларов.

Ислам Сатпаев и Александра Ле, а также Гусман Кыргызбаев, Назым Кызайбай - по 75 тысяч долларов.

Милад Карими, Абиба Абужакынова, Амир Маймуратова, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Айбек Оралбай, Сакен Бибосынов заняли пятое место. Им положены 10 тысяч долларов.

Александра Ле за индивидуальное выступление, за которое заняла шестое место, получит 6 тысяч долларов. Такая же сумма присуждается команде фехтовальщиков и еще шпажисту Руслану Курбанову (за индивидуальное выступление).

Добавим также, что казахстанскому спортсмену Кириллу Герасименко Федерация настольного тенниса Казахстана подарила двухкомнатную квартиру в Астане.