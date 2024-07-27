Казахстанцев наградили первыми медалями Олимпиады-2024

Казахстанские стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев получили медали на церемонии награждения в рамках Олимпийских игр 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Головкин сделал заявление после первой медали Казахстана на Олимпиаде-2024

В субботу спортсмены выиграли бронзу в соревнованиях смешанных пар по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Затем состоялся финал этого турнира, в котором китайцы Шэн Лихао и Хуан Юйтин со счетом 16:12 обыграли южнокорейцев Ким Джи Хен и Пак Ха Джуна.

По окончании решающих противостояний на арене состоялась церемония награждения. Ле и Сатпаев получили бронзовые медали. Это первые олимпийские награды Казахстана в пулевой стрельбе с 1996 года.

Ранее главный тренер национальной сборной по этому виду спорта Ольга Довгун прокомментировала для NUR.KZ успех своих подопечных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.