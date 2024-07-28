Казахстанский шпажист Руслан Курбанов проиграл в четвертьфинале Олимпиады-2024

Представитель сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов проиграл четвертьфинальный поединок в личном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником спортсмена по этой стадии стал японец Коки Кано — олимпийский чемпион Токио-2020 в команде и трехкратный победитель Азиатских игр.

Курбанов по ходу поединка значительно отстал от оппонента. В итоге Кано одержал уверенную победу со счетом 15:6.

Таким образом, все казахстанские шпажисты выбыли из борьбы за медали индивидуального турнира. 2 августа представители национальной сборной выступят в командных соревнованиях. Помимо Курбанова, в состав войдут Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай.

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