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Казахстанский шпажист Руслан Курбанов проиграл в четвертьфинале Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов проиграл четвертьфинальный поединок в личном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником спортсмена по этой стадии стал японец Коки Кано — олимпийский чемпион Токио-2020 в команде и трехкратный победитель Азиатских игр.

Курбанов по ходу поединка значительно отстал от оппонента. В итоге Кано одержал уверенную победу со счетом 15:6.

Таким образом, все казахстанские шпажисты выбыли из борьбы за медали индивидуального турнира. 2 августа представители национальной сборной выступят в командных соревнованиях. Помимо Курбанова, в состав войдут Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140972-kazahstanskiy-shpazhist-ruslan-kurbanov-proigral-v-chetvertfinale-olimpiady-2024/

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