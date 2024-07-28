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Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзу Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен выступил в весовой категории до 66 килограммов. Он дошел до полуфинала, где потерпел поражение.

В итоге Кыргызбаев принял участие в схватке за бронзу. Его соперником по медальному противостоянию стал победитель утешительного раунда серб Страхиня Бунчич — бронзовый призер последнего чемпионата Европы в смешанных командных соревнованиях.

На последней минуте схватки Кыргызбаев заработал вадза-ари, то есть вторую по результативности оценку. Это очко позволило ему победить и попасть на пьедестал Олимпиады.

Для сборной Казахстана медаль 31-летнего Кыргызбаева — третья на Играх-2024. В субботу чемпионом в дзюдо стал Елдос Сметов, бронзу в стрельбе из лука взял дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140993-kazahstanskiy-dzyudoist-gusman-kyrgyzbaev-vyigral-bronzu-olimpiady-2024/

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