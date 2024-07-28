Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзу Олимпиады-2024

Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: "Моя последняя Олимпиада": Гусман Кыргызбаев сделал заявление после бронзы в Париже

Спортсмен выступил в весовой категории до 66 килограммов. Он дошел до полуфинала, где потерпел поражение.

В итоге Кыргызбаев принял участие в схватке за бронзу. Его соперником по медальному противостоянию стал победитель утешительного раунда серб Страхиня Бунчич — бронзовый призер последнего чемпионата Европы в смешанных командных соревнованиях.

На последней минуте схватки Кыргызбаев заработал вадза-ари, то есть вторую по результативности оценку. Это очко позволило ему победить и попасть на пьедестал Олимпиады.

Для сборной Казахстана медаль 31-летнего Кыргызбаева — третья на Играх-2024. В субботу чемпионом в дзюдо стал Елдос Сметов, бронзу в стрельбе из лука взял дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.