Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзу Олимпиады-2024

Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в весовой категории до 66 килограммов. Он дошел до полуфинала, где потерпел поражение.
В итоге Кыргызбаев принял участие в схватке за бронзу. Его соперником по медальному противостоянию стал победитель утешительного раунда серб Страхиня Бунчич — бронзовый призер последнего чемпионата Европы в смешанных командных соревнованиях.
На последней минуте схватки Кыргызбаев заработал вадза-ари, то есть вторую по результативности оценку. Это очко позволило ему победить и попасть на пьедестал Олимпиады.
Для сборной Казахстана медаль 31-летнего Кыргызбаева — третья на Играх-2024. В субботу чемпионом в дзюдо стал Елдос Сметов, бронзу в стрельбе из лука взял дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140993-kazahstanskiy-dzyudoist-gusman-kyrgyzbaev-vyigral-bronzu-olimpiady-2024/