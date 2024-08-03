Гимнаст Нариман Курбанов принес Казахстану четвертую медаль Олимпиады-2024

Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов попал на пьедестал в финале Олимпиады-2024 в упражнении на коне, передает корреспондент NUR.KZ.

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В субботу в этом виде спорта начались финалы на отдельных снарядах. Курбанов получил лицензию на Олимпиаду-2024 только в упражнении на коне. В квалификации он вошел в топ-8, благодаря чему попал в решающий сегмент соревнований.

В финале казахстанец выступал первым. Сложность его комбинации оценили в 6,700 балла, исполнение — в 8,733.

Суммарно Курбанов получил 15,433 балла. Это позволило ему занять второе место и выиграть серебряную медаль.

Казахстанец уступил только ирландцу Рису МакЛенагану (15,533). Бронза досталась американцу Стивену Недорошику (15,300).

Медаль Курбанова стала первой для казахстанских гимнастов на Олимпиадах. На Играх-2024 национальная команда получила четвертую награду. Ранее золото и бронзу взяли дзюдоисты Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев соответственно. Еще одну бронзовую медаль выиграл дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева в пулевой стрельбе.

Выступление Курбанова стало последним для сборной Казахстана по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024. Ранее в субботу Милад Карими занял пятое место в финале в вольных упражнениях.

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