Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Серебряного призера Олимпиады Демеу Жадраева встретили в аэропорту Алматы (фото)

Опубликовано:

Демеу Жадраев в аэропорту Алматы
Встреча Жадраева. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Отечественного борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, завоевавшего на Олимпиаде серебряную медаль, встретили сегодня утром в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ.

В аэропорту южной столицы приветствовали сегодня серебряного призера Олимпиады-2024 в Париже Демеу Жадраева родные и близкие, представители СМИ, а также его коллеги по спорту.

Встреча Демеу Жадраева
Встреча Демеу Жадраева. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Демеу Жадраев в аэропорту Алматы
Поздравления. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Отечественного борца греко-римского стиля встречали с музыкой, баурсаками и поздравлениями.

Встреча Жадраева, девушки в национальных костюмах
Девушки в национальных костюмах. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Демеу Жадраев в аэропорту Алматы
Демеу Жадраев. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Демеу Жадраев в аэропорту Алматы
Демеу Жадраев в аэропорту Алматы. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Напомним, что 7 августа 34-летний Демеу Жадраев в финале весовой категории до 77 килограммов одолел японца Нао Кусаку - бронзового призера мирового первенства и действующего чемпиона Азии, - выиграв серебро Олимпиады-2024.

Награда Жадраева стала для сборной Казахстана шестой на Олимпиаде-2024 и первой - в борьбе.

К слову, спортсмен впервые становится призером Олимпиады. Ранее он выигрывал серебро чемпионата мира 2017 года и четыре медали чемпионатов Азии.

Жадраева с победой поздравил глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин. Также призер принял участие в торжественной церемонии в центре Парижа.

А недавно Жадраев рассказал о планах на будущее после завоевания медали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147179-serebryanogo-prizera-olimpiady-demeu-zhadraeva-vstretili-v-aeroportu-almaty-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie