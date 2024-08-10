Серебряного призера Олимпиады Демеу Жадраева встретили в аэропорту Алматы (фото)

Отечественного борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, завоевавшего на Олимпиаде серебряную медаль, встретили сегодня утром в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ.

В аэропорту южной столицы приветствовали сегодня серебряного призера Олимпиады-2024 в Париже Демеу Жадраева родные и близкие, представители СМИ, а также его коллеги по спорту.

Встреча Демеу Жадраева. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Поздравления. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Отечественного борца греко-римского стиля встречали с музыкой, баурсаками и поздравлениями.

Девушки в национальных костюмах. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Демеу Жадраев. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Демеу Жадраев в аэропорту Алматы. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Напомним, что 7 августа 34-летний Демеу Жадраев в финале весовой категории до 77 килограммов одолел японца Нао Кусаку - бронзового призера мирового первенства и действующего чемпиона Азии, - выиграв серебро Олимпиады-2024.

Награда Жадраева стала для сборной Казахстана шестой на Олимпиаде-2024 и первой - в борьбе.

К слову, спортсмен впервые становится призером Олимпиады. Ранее он выигрывал серебро чемпионата мира 2017 года и четыре медали чемпионатов Азии.

Жадраева с победой поздравил глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин. Также призер принял участие в торжественной церемонии в центре Парижа.

А недавно Жадраев рассказал о планах на будущее после завоевания медали.