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Квартиру подарили казахстанскому теннисисту за 9-е место на Олимпиаде

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Теннисисту подарили квартиру
Теннисисту подарили квартиру. Фото: сайт Федерации настольного тенниса РК

Казахстанскому спортсмену Кириллу Герасименко Федерация настольного тенниса Казахстана подарила двухкомнатную квартиру в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на федерацию.

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Как сообщается на официальном сайте Федерации, спортсмена поощрили за яркое и успешное выступление на Олимпийских играх в Париже. При этом отмечается, что Кирилл Герасименко в мужском одиночном разряде занял девятое место. При этом ранее казахстанские теннисисты не показывали таких высоких результатов.

Как сообщается на сайте, Герасименко стартовал на Олимпиаде с победы над полуфиналистом Панамериканских игр Николасом Бургосом из Чили. Он также сразился с чемпионом Европы Дан Цю из Германии.

Далее казахстанцу пришлось побороться с чемпионом Африки Омаром Ассаром из Египта, а после поражения Герасименко занял девятое место, улучшив свои позиции в мировом рейтинге.

Президент Федерации настольного тенниса Казахстана Данияр Абулгазин поздравил Герасименко с достижением, отметив, что для настольного тенниса это историческое событие.

"На протяжении всего турнира Кирилл демонстрировал несгибаемую силу воли, бесспорное мастерство, профессионализм и настоящий спортивный характер. Он показал, что казахстанские мастера настольного тенниса могут достойно конкурировать с сильнейшими спортсменами мира.

Его результат открывает новую страницу в истории казахстанского настольного тенниса. Мы гордимся его достижениями и в знак признания его труда было принято решение поощрить. В скором времени начнется новый олимпийский цикл. И в наших планах завоевать три лицензии: в мужском и женском одиночных разрядах, а также в мужском командном зачете", – добавил Данияр Абулгазин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147755-kvartiru-podarili-kazahstanskomu-tennisistu-za-9-e-mesto-na-olimpiade/

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