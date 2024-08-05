Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ключи от пентхауса и последний Lexus вручили олимпийскому чемпиону Елдосу Сметову в Таразе (фото, видео)

Опубликовано:

Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: официальный сайт акимата Жамбылской области

Олимпийскому чемпиону Елдосу Сметову вручили ключи от пентхауса и нового автомобиля. Без внимания не остался также его тренер, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

В честь приезда олимпийского чемпиона Елдоса Сметова в Тараз на центральном стадионе города был организован гала-концерт, сообщается в Instagram-профиле акимата. Перед этим его у восточных ворот встретили сотни людей.

Выразить почтение мастеру спорта на стадионе собралось около 15 тысяч жителей региона.

С поздравительной речью на торжественном мероприятии выступил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев. После этого Сметову был вручен подарок от акимата и спонсоров - ключи от 5-комнатного пентхауса в Таразе и автомобиля последней модели Lexus 600.

А личный тренер борца Галымжан Жылгелдиев получил ключи от 2-комнатной квартиры и автомобиля Hyundai Santa Fe.

Гала-концерт продолжился концертной программой и фейерверком.

К слову, дзюдоистов - в том числе олимпийского чемпиона Елдоса Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - сегодня утром встретили с почестями в аэропорту Алматы болельщики и журналисты. Оба поделились своими впечатлениями и выразили благодарность казахстанцам.

Напомним, что 27 июля Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену. Также Сметова поздравил глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144902-klyuchi-ot-penthausa-i-posledniy-lexus-vruchili-olimpiyskomu-chempionu-eldosu-smetovu-v-taraze-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie