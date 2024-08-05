Ключи от пентхауса и последний Lexus вручили олимпийскому чемпиону Елдосу Сметову в Таразе (фото, видео)

Олимпийскому чемпиону Елдосу Сметову вручили ключи от пентхауса и нового автомобиля. Без внимания не остался также его тренер, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

В честь приезда олимпийского чемпиона Елдоса Сметова в Тараз на центральном стадионе города был организован гала-концерт, сообщается в Instagram-профиле акимата. Перед этим его у восточных ворот встретили сотни людей.

Выразить почтение мастеру спорта на стадионе собралось около 15 тысяч жителей региона.

С поздравительной речью на торжественном мероприятии выступил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев. После этого Сметову был вручен подарок от акимата и спонсоров - ключи от 5-комнатного пентхауса в Таразе и автомобиля последней модели Lexus 600.

А личный тренер борца Галымжан Жылгелдиев получил ключи от 2-комнатной квартиры и автомобиля Hyundai Santa Fe.

Гала-концерт продолжился концертной программой и фейерверком.

К слову, дзюдоистов - в том числе олимпийского чемпиона Елдоса Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - сегодня утром встретили с почестями в аэропорту Алматы болельщики и журналисты. Оба поделились своими впечатлениями и выразили благодарность казахстанцам.

Напомним, что 27 июля Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену. Также Сметова поздравил глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

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