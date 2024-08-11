Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете Олимпиады-2024

Определилась окончательная позиция сборной Казахстана в неофициальном общекомандном зачете летней Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители республики в столице Франции семь раз попали на пьедестал и повторили антирекорд по суммарному числу медалей на летних Играх.

Единственное золото принес стране дзюдоист Елдос Сметов. Именно количество наград высшей пробы — главный критерий при ранжировании национальных сборных.

В заключительный день Олимпиады-2024 казахстанцев опередила Дания благодаря победе мужской гандбольной команды в финале над Германией. Скандинавы выиграли второе золото и поднялись в таблице.

В итоге сборная Казахстана заняла 43-е место в общем зачете. Более низкая позиция на летней Олимпиаде была у команды только на прошлых Играх. В Токио-2020 казахстанцы с восемью бронзовыми медалями стали 83-ми в общем зачете.

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