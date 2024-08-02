Сборная Казахстана по фехтованию заняла шестое место на Олимпиаде-2024

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге потерпела поражение в заключительном матче на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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После поражения в полуфинале командного турнира спортсмены одержали победу в плей-офф за 5-8 места. В заключительной встрече сборная Казахстана оспаривала пятую позицию с итальянцами — чемпионами мира 2023 года в этой дисциплине.

В составе национальной команды выступили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай. В запасе на последний матч остался Вадим Шарлаимов.

Казахстанцы выиграли четыре из девяти дуэлей, этого не хватило для итоговой победы.

Сборная Италии оказалась сильнее с общим счетом 45:36. Эта команда заняла пятое место на Олимпиаде-2024, казахстанцы замкнули шестерку сильнейших.

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