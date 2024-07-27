Сборная Казахстана выиграла первую медаль на Олимпиаде-2024

Казахстанские стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев победили в матче за бронзовые медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмены выступили в соревнованиях смешанных дуэтов в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В квалификации казахстанцы заняли третье место, что позволило им принять участие в противостоянии за бронзу.
Соперниками Ле и Сатпаева в борьбе за медали стала немецкая пара Анна Янссен и Максимилиан Ульбрих. Казахстанский дуэт выиграл матч со счетом 17:5 по итогам 11 серий выстрелов.
Таким образом, именно 20-летняя Ле и 25-летний Сатпаев стали обладателями первой медали на Олимпиаде-2024 среди всех участников соревнований. Игры в Париже — дебютные для обоих спортсменов.
В финале турнира смешанных дуэтов в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров команда из Китая одержала победу над представителями Республики Корея.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140521-sbornaya-kazahstana-vyigrala-pervuyu-medal-na-olimpiade-2024/